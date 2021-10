Sensi imprenditore, finanzia una start up che previene gli infortuni – TS

Sensi – attualmente infortunato -, diventa imprenditore finanziando una start up che previene l’infortunio dei giocatori. Di seguito la notizia riportata da TuttoSport.

IMPRENDITORE – Stefano Sensi, fermato da una serie lunghissima di infortuni da quando è arrivato all’Inter, ha intrapreso un’avventura imprenditoriale in una start up milanese che ha lanciato un algoritmo per monitorare e prevenire gli infortuni nei calciatori professionisti. Si chiama “Vedrai Spa” ed è stata fondata a maggio dell’anno scorso da Michele Grazioli, 26enne imprenditore laureato alla Bocconi. La collaborazione tra Sensi e la start up è iniziata la scorsa estate quando il giocatore ex Sassuolo è entrato nel lotto dei 32 investitori che hanno sottoscritto un aumento di capitale di 5 milioni, in questo gruppo, che comprende anche Andrea Bocelli, Piero Angela, e una altro giocatore della Serie A: Giorgio Chiellini.

RECUPERO – Stefano Sensi è attualmente infortunato, e sta cercando di recuperare dal legamento collaterale mediale del ginocchio rimediato nella partita contro la Sampdoria. Simone Inzaghi spera di recuperarlo per la ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi