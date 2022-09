Sensi guida il centrocampo di un Monza ancora a secco di punti

Alle 18.30 il Monza di Giovanni Stroppa scenderà in campo – in casa – contro l’Atalanta. L’obiettivo è quello di muovere una classifica ancora ferma a 0. Per farlo servirà anche l’apporto di Stefano Sensi, in prestito dall’Inter, a centrocampo.

CACCIA AI PUNTI – Primo risultato utile cercasi in casa Monza. I brianzoli sono reduci da quattro sconfitte in altrettante gare giocate, non un esordio brillantissimo in Serie A. Alle 18.30, contro l’Atalanta, l’occasione per provare a smuovere la classifica, che vede la squadra ultima dopo il primo punto collezionato ieri dalla Cremonese contro il Sassuolo. Per farlo servirà anche il contributo di Stefano Sensi, in campo dal primo minuto a centrocampo.