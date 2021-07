Sensi non sarà a Lugano con l’Inter: permesso per un motivo speciale – TS

Stefano Sensi, tornato subito a disposizione dell’Inter rinunciando anche a qualche giorno di vacanza pur di cercare di recuperare la forma migliore, secondo quanto riportato da “TuttoSport” non sarà presente giorno 17 a Lugano.

PERMESSO SPECIALE – Sensi non sarà con l’Inter giorno 17 luglio a Lugano per un permesso speciale: il centrocampista nerazzurro sarà assente perché si sposerà con la sua compagna, Giulia Amodio, ad Ostuni. Nessun caso, dunque, per il calciatore dell’Inter che punta al recupero della forma migliore con l’obiettivo di riscattare la passata stagione.

Fonte: TuttoSport