Sensi giÃ  disponibile contro il Torino? Le ipotesi – Sky

Sensi già disponibile contro il Torino? Le ipotesi – Sky

Condividi questo articolo

Hakimi Sensi Benevento-Inter

Stefano Sensi vuole assolutamente mettersi tutti i problemi fisici alle spalle. Il centrocampista italiano è già pronto a tornare disponibile per Inter-Torino (domenica alle 15.00)? Ecco le ipotesi che emergono da “Sky Sport”.

PRONTO – Stefano Sensi è pronto a rientrare, mentalmente prima ancora che fisicamente. Lo dichiara lui stesso, e la speranza di Antonio Conte e dei compagni è che le parole del centrocampista si tramutino in fatti. In questa stagione Sensi è sceso in campo solo tre volte con la maglia dell’Inter, nelle prime tre giornate di Serie A. Appena 110 minuti totali, macchiati dall’espulsione contro la Lazio (appena 19 minuti in campo), prima del riacutizzarsi di un problema muscolare. E da questo dato emerge un paradosso strepitoso: nello stesso periodo, Sensi ha disputato due gare con l’Italia, segnando anche un gol. E con gli azzurri i minuti totali sono 114, addirittura di più rispetto a quelli con la maglia dell’Inter. È ora tempo di ritrovare la continuità, e riallacciare il filo con il bell’avvio della scorsa stagione.

DISPONIBILE – Tuttavia, è difficile ipotizzare che Sensi possa essere disponibile già per la sfida di domenica contro il Torino. Considerando la positività di Marcelo Brozovic al Covid-19, il numero 12 servirebbe ora più che mai. Anche perché con ogni probabilità giocheranno ancora Nicolò Barella e Arturo Vidal, attualmente impegnati con le rispettive nazionali, ma bisognosi di riposo. Ma difficilmente Conte inserirà il regista ex Sassuolo tra i convocati. Le sensazioni navigano verso la volontà di evitare di affrettare i tempi, dato che la storia clinica di Sensi è ben nota in società.