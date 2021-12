Sensi, furto in casa durante Inter-Torino: colpo da 200mila euro

Brutta sorpresa per Stefano Sensi, i ladri sono entrati nell’appartamento del centrocampista mentre il giocatore era a San Siro per Inter-Torino.

FURTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, è avvenuto un furto nell’appartamento di Stefano Sensi in zona Gae Aulenti, nel centro di Milano. I ladri hanno messo a segno il colpo mentre il centrocampista si trovava impegnato a San Siro per Inter-Torino. I rapinatori sono entrati da una porta finestra. Il loro bottino è stato formato da gioielli, orologi e borse della moglie del calciatore, Giulia Amodio. Tra gli oggetti spariti ci sarebbe anche un un orologio Patek Philippe per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Il giocatore, non appena tornato dallo stadio, ha sporto denuncia agli agenti della Questura milanese. Il valore dei beni rubati sarebbe di circa 200mila euro.

Fonte: SportMediaset.it