Sensi folletto fragile: problemi anche al Sassuolo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come Sensi già al Sassuolo avesse mostrato una certa fragilità fisica. In questa stagione sta vivendo un calvario.

FRAGILITA’ – Il Sensi di impatto ammirato nei primi mesi di stagione in maglia Inter non si è praticamente visto più. Pagato 5 milioni al Sassuolo per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 25, il centrocampista si perde in mezzo a troppi malanni fisici. Come già gli è successo in Emilia: nel 2016-17 salta per infortuni muscolari 15 partite, nel 2017-18 il totale dice 10, solo l’anno scorso rimane pulito. Anche lo storico, insomma, racconta di un giocatore dai muscoli fragili.

CALVARIO – In maglia Inter dopo lo stop in Inter-Juventus del 6 ottobre inizia il calvario. Il 18 ottobre, altro stop: arriva un risentimento muscolare durante un allenamento e gli esami evidenziano un problema al muscolo psoas. Stefano era appena tornato in gruppo e puntava il Borussia Dortmund: la gamba infortunata è sempre la destra, il numero 12 nerazzurro non riesce a recuperare e successivamente ha anche una ricaduta all’adduttore. Salta 3 partite, poi 2 panchine, poi altre 4 tribune. C’è tempo per giocare 22 minuti a inizio novembre a Dortmund, quando l’infortunio sembra dimenticato, poi arriva la decisione di farsi visitare da uno specialista a Monaco di Baviera. Il centrocampo di Conte va in sofferenza, anche perché pure Barella si fa male e Gagliardini è spesso ai box.

ANNO NUOVO, STESSA VITA – Sensi torna contro il Genoa e i 17 minuti prima di Natale profumano di rodaggio. Con l’anno nuovo l’Inter punta a riavere subito un Sensi nuovo di zecca. E i minuti che mette sulle gambe, tra campionato e Coppa Italia, vanno in questa direzione. Mostra qualche sprazzo di luce ma si ferma un’altra volta. Prima dell’Udinese è un edema al polpaccio sinistro che lo tiene fuori. Poi, dopo la panchina col Milan, ecco il Napoli e il nuovo stop. Una tegola non di poco conto per Conte nel momento clou della stagione.