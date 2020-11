Sensi esulta per l’Italia: “Nations League, bravissimi per...

Sensi esulta per l’Italia: “Nations League, bravissimi per la qualificazione!”

Sensi, rimasto a Milano per cercare di recuperare la forma migliore, esulta a distanza per la vittoria dell’Italia e la qualificazione nelle final four della Nations League.

“BRAVI TUTTI” – Sensi esulta a distanza per la qualificazione dei suoi compagni in Nazionale: “Bravissimi azzurri per la qualificazione alla fase finale della Nations League! Un traguardo meritato che mi rende ancora più orgoglioso di questo grande gruppo. Sempre forza Italia”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.