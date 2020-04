Sensi è guarito, Conte con lo staff studia un lavoro personalizzato – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che lo staff di Conte sta studiando per Sensi un lavoro ad hoc per evitare i tanti infortuni di questa stagione.

FINALMENTE GUARITO – Fuori dal campo lo scenario è chiaro, l’Inter vuole riscattare Sensi. Dentro, c’è un calciatore che sta preparando un’altra volata decisiva, un altro mese e mezzo da urlo per spingere l’Inter, in caso di ripresa della stagione. È accaduto anche altre volte, nella sua carriera: i finali in crescendo gli riescono bene. Ecco perché è giusto dire che la sosta forzata legata al Covid-19 regalerà in qualche modo a Conte un acquisto, un calciatore perfettamente guarito. La quarantena gli ha dato la possibilità di potenziarsi dal punto di vista muscolare, senza correre rischi di ricadute dal punto di vista muscolare.

LAVORO SPECIFICO – Poi è chiaro che quanto avvenuto in questa stagione servirà all’Inter per programmare il futuro con Sensi. Conte prevede per tutti i suoi giocatori una parte di lavoro personalizzata: quella del centrocampista sarà ritoccata, in base allo storico di quest’annata, così da limitare il più possibile problematiche di natura fisica.