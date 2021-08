Sensi e Dimarco, qualità e duttilità in panchina a disposizione di Inzaghi – CdS

Sensi un nuovo giocatore con Inzaghi, soprattutto senza infortuni. Lui e Dimarco rappresentano qualità e duttilità in panchina. a disposizione di Simone Inzaghi.

IN PANCHINA – La nuova stagione per Sensi è incominciata in un modo nuovo. L’ex Sassuolo è stato subito titolare contro il Genoa alla prima, dimostrando di essere un jolly importante anche nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta. Anche il mancino di velluto di Dimarco non è male, sottolinea il quotidiano romano. Sui calci piazzati sa essere anche micidiale e la sua duttilità sarà prezione, dal momento in cui il giovane può ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro sia quello di centrale a sinistra, al posto di Alessandro Bastoni. Gran parte della stagione però alternerà la sua titolarità con Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport