Sensi, debutto con il Monza: 30′ e ruolo chiave nel 4-1 finale

Stefano Sensi ha ufficialmente debuttato oggi con la maglia nel Monza, in occasione della vittoria per 4-1 contro il Piacenza in amichevole. Il centrocampista in prestito dall’Inter ha avuto un ruolo chiave proprio nel gol del poker.

DEBUTTO – Trenta minuti per Stefano Sensi al suo debutto con la maglia del Monza. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è infatti entrato al 60′ della sfida amichevole contro il Piacenza, avviando anche l’azione che ha poi portato al quarto gol dei brianzoli (4-1 il risultato finale), siglato poi da Siatounis. In campo anche l’ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, autore della rete del 3-1.