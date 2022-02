Sensi: «Debutto con gol alla Sampdoria? C’è un segno del destino!»

Sensi ha debuttato con gol in Sampdoria-Sassuolo 4-0 con la maglia blucerchiata (vedi articolo). Il centrocampista in prestito dall’Inter, ai canali ufficiali della società ligure, ha commentato una particolarità.

IL REDIVIVO – Stefano Sensi è contento per la prima alla Sampdoria con gol: «Sono molto contento per l’esordio, è stato fantastico. Soprattutto sentire i tifosi esultare con me, a maggior ragione perché è avvenuto con una vittoria importantissima che volevamo per come abbiamo preparato la settimana. Siamo contentissimi per questi tre punti. stato un gol molto ravvicinato al primo, è stata anche una bella azione secondo me: Francesco Caputo ha fatto uno scarico su Manolo Gabbiadini che ha tirato in porta. Ero lì, ho visto la palla mezza e mezza e non ci ho pensato due volte ad arrivarci».

DI NUOVO A BERSAGLIO – Sensi non segnava da Sampdoria-Inter, settembre 2019: «L’ultimo gol l’avevo fatto proprio qui, questo può essere un segno del destino. La vittoria è venuta dalla prova di squadra e dal grande carattere, se lavora bene il gruppo viene fuori il singolo. I miei compagni mi hanno accolto subito alla grande, sono stato fortunato perché tanti li conoscevo già. Penso che questo mi ha aiutato tanto per inserirmi al meglio in questa squadra. Il primo mattoncino che mettiamo per la salvezza, che è il nostro obiettivo, è pensare partita dopo partita: è una battaglia per noi».