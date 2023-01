Sensi, chi si rivede! Tra i convocati del Monza dopo il brutto infortunio

Dopo il grave infortunio subito a novembre nella sfida tra Monza e Verona, Stefano Sensi ha recuperato in tempi record ed è pronto per tornare in campo. Il tecnico Raffaele Palladino lo ha infatti inserito nella lista dei convocati per la gara contro la Cremonese

RITORNATO – Stefano Sensi dopo poco più di due mesi, torna a disposizione del Monza. A inizio novembre il centrocampista di proprietà dell’Inter subiva una doppia frattura malleolo-peroneale nella sfida contro il Verona (vedi articolo) in quello che sembrava un infortunio dai lunghi tempi di recupero. Invece Sensi è pronto già a tornare in campo. Una buona notizia per i brianzoli e anche per i nerazzurri, con il centrocampista che è tornato tra i convocati di Palladino per la sfida contro la Cremonese.