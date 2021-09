Sensi, calvario senza fine. Lesione al collaterale al ginocchio? Oggi esami – CdS

Sensi si è fatto male di nuovo, ieri, durante Sampdoria-Inter in un contrasto con Yoshida. Di seguito le ultime riguardo la situazione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

OGGI ESAMI – Sensi ha avvertito una forte fitta al ginocchio a seguito di un contrasto di gioco con Yoshida, difensore della Sampdoria. La prima diagnosi, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, si parla di distorsione al ginocchio con probabile interessamento del legamento collaterale. Sensi, che in alcune inquadrature sembrava aver le lacrime agli occhi, domani si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del danno. La speranza è che non si tratti di rottura del legamento crociato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti