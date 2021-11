Sensi approfitta della sosta per recuperare: obiettivo Inter e Nazionale – CdS

Sensi punta all’ennesima ripartenza dopo la distrazione al collaterale del ginocchio destro. La sosta, come specificato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere decisiva per puntare alla forma migliore.

RIENTRO – Sensi ha già recuperato dall’infortunio ed è tornato a disposizione di Simone Inzaghi lo scorso 19 ottobre, in panchina già contro lo Sheriff. Da allora, però, si è visto solo contro Empoli e Udinese rimanendo a guardare contro Juventus e Milan. Il centrocampista è tornato ad assaggiare il campo, ma per Inzaghi non era ancora pronto per un impiego più prolungato. Escluso ovviamente dalle convocazioni di Roberto Mancini, la sosta arriva nel momento giusto. Inzaghi apprezza il giocatore, tanto che alla prima giornata con il Genoa, era stato lanciato titolare nel ruolo di seconda punta. In mediana la concorrenza è ampia, l’ex Sassuolo però può giocarsi le sua carte come vice-Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua