Sensi ancora fuori, condizioni da valutare in vista dell’Udinese – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulle condizioni di Stefano Sensi. Il centrocampista ha un problema che lo mette in dubbio per l’Udinese.

RISENTIMENTO MUSCOLARE – Sensi non era nemmeno in panchina in Inter-Fiorentina di Coppa Italia. Il centrocampista contro il Cagliari aveva subito una botta che si è aggravata. Ora soffre di un lieve risentimento al polpaccio destro. Probabile insomma che il numero 12 salti la trasferta di Udine in programma domenica. Si rivede al derby?