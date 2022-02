Sensi, altri 90 minuti in Milan-Sampdoria: prova da tuttocampista

Stefano Sensi parte titolare in Milan-Sampdoria (qui il report finale) e rimane in campo per tutta la gara. Un rapido commento alla prova del centrocampista dell’Inter.

FULCRO CENTRALE – Seconda partita di Stefano Sensi con la Sampdoria, ancora con una maglia da titolare. Contro il Milan l’allenatore Marco Giampaolo “imita” il collega Simone Inzaghi, e impiega il centrocampista nel ruolo di supporto alla prima punta. Proprio come fece il tecnico dell’Inter alla prima gara stagionale contro il Genoa. Tornando a Milan-Sampdoria, Sensi parte alle spalle di Francesco Caputo ma finisce per svariare su tutto il campo. L’apporto del centrocampista di proprietà dell’Inter si rivela utile anche in fase di ripartenza, quando si abbassa per aiutare i compagni e tessere la manovra. Chiude la gara con 62 palloni toccati e 37 passaggi completati, rimanendo in campo sino all’ultimo (per la seconda partita di fila).