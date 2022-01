Sensi alternativa di lusso per l’Inter: sarà il “nuovo” rinforzo di Inzaghi – CdS

Sensi a un passo dalla Sampdoria, ma dopo l’infortunio di Correa – secondo il Corriere dello Sport -, l’Inter ha detto no al suo trasferimento. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo di Simone Inzaghi, soprattutto dopo il gol in Coppa Italia.

RITROVATO – Indietro tutta, secondo il quotidiano romano, Sensi verso la permanenza all’Inter. Un gol ritrovato e l’infortunio di Correa, tutto cambia in una notte. La dirigenza nerazzurra ha dovuto rivedere i piani di mercato, che vedevano inizialmente il centrocampista italiano con destinazione Genova. E invece no, Sensi sarà utile ancora alla causa Inter. Correa rischia un mese di stop, e i nerazzurri non possono permettersi di affrontare il prossimo mese con soli tre attaccanti a disposizione. Inserendo un Sensi ritrovato dopo il gol in Coppa Italia, Inzaghi riavrebbe dunque a disposizione un perfetto jolly di centrocampo. Con lui in campo, il tecnico piacentino può valutare uno schieramento tattico come quello visto alla prima giornata contro il Genoa, con Sensi proposto tra le linee, ma non solo. Presto l’Inter affronterà il Liverpool in Europa e non ci sarà Nicolò Barella, Sensi potrebbe essere un’alternativa di lusso per sostituire dunque il compagno.

Fonte: Corriere dello Sport