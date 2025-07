Sensi: «All’Inter ho vissuto momenti difficili. Ora sto bene»

Tra i più grandi rimpianti in casa Inter negli ultimi anni c’è stato sicuramente Stefano Sensi. Il centrocampista su Radio Sportiva si è raccontato in maniera sincera.

Che momento è per te?

Sto bene, mi godo la famiglia e i bambini. Più passano i giorni più si fa tardi. Un po’ di tensione sale, ma sono abbastanza tranquillo. Sono abituato perché mi è successo anche l’anno scorso, non è bello ma è così.

Che chiamata ti aspetti?

In realtà la cosa principale è scegliere il progetto giusto. A volte scegliere a caso è sbagliato, non sai mai dove vai o dove ti trovi. Devo valutare il tutto a 360 gradi, una scelta di vita e devo stare attento a tutto.

Sensi, i tuoi infortuni?

Sto bene perché ho passato momenti difficili in carriera, specialmente all’Inter. Fisicamente è da un paio di anni che sto bene, ho avuto la fortuna di incontrare un ragazzo che mi segue sempre e mi dà una mano incredibile. Sono contento, sto bene è la frase che più mi si addice in questo momento.

Quanto è stato importante Conte per te?

Io devo solo che ringraziarlo perché con lui ho fatto il salto di qualità. Ho fatto le prestazioni migliori e non era scontato che mi prendesse dal Sassuolo. Lui è molto esigente a livello tecnico e fisico, gli allenamenti che ho fatto con lui non li ho mai fatti con nessuno. La domenica in campo però stavo molto bene e ti porti dietro il lavoro. Di lui mi è piaciuto il fatto che mi ha dato la possibilità di sbagliare. L’errore tecnico è secondario se c’era la voglia di impegnarsi e fare bene.

Sensi, e Inzaghi?

Con il mister ho avuto sempre un bel rapporto. Lui è sempre presente, mi sono trovato bene con tutti. Non sono uno che va allo scontro, sono tranquillo e mi metto nei panni di tutti. Con lui sono arrivato in una gerarchia molto importante, ho cercato di dare il meglio di me per metterlo in difficoltà. Ognuno si crea il rapporto suo, non tutti vanno d’accordo. Io con lui mi sono trovato bene.