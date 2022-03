Sensi, alla Sampdoria si ripropone un problema noto già all’Inter – TS

L’Inter ha archiviato l’eliminazione contro il Liverpool e ora pensa a domenica contro il Torino. Intanto però, un prestito nerazzurro, Stefano Sensi, vive un problema che si era già presentato a Milano: il ruolo. Ecco le ultime sul centrocampista.

DILEMMA – L’Inter ha già la testa al Torino con una buona notizia arrivata nella mattinata, l’esito degli esami di Marcelo Brozovic (vedi articolo). Intanto però un altro centrocampista è al centro di un dilemma: Stefano Sensi. Il calciatore nerazzurro in prestito alla Sampdoria infatti vive un momento non semplice con i blucerchiati con Marco Giampaolo che sembra non abbia chiaro il suo ruolo. Secondo Tuttosport infatti, il numero 5 blucerchiato potrebbe cambiare collocazione nello scacchiere tattico del mister. Dopo una prestazione folgorante all’esordio con tanto di gol, Sensi si è un po’ perduto. Giampaolo ha bisogno di giocatori di qualità per uscire dalla crisi e il tecnico studia anche la possibilità di schierarlo in mediana davanti alla difesa arretrandolo dalla posizione di trequartista. Comunque vada è un problema già noto all’Inter con Conte prima e Inzaghi poi che non hanno saputo trovargli il ruolo ideale.

Fonte: Tuttosport – Marco Bisacchi