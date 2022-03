Sensi a caccia di continuità: con la Juventus terza di fila da titolare

Stefano Sensi continua a mettere minuti nelle gambe, cercando di tornare all’Inter al massimo della forma dopo il periodo di prestito alla Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro scenderà in campo da titolare per la terza di fila questa sera contro la Juventus.

CONTINUITÀ – Dopo le due gare contro Atalanta e Udinese, Stefano Sensi scenderà in campo da titolare questa sera per la terza volta consecutiva. In una gara non banale, dal momento che la Sampdoria (alle ore 18) affronterà a Marassi la Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista in prestito dall’Inter avrà quindi la possibilità di continuare a mettere minuti nelle gambe e proseguire nel percorso di recupero della forma fisica ottimale.

Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Rincon, Candreva, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

A disposizione: Audero, Ekdal, Suprjaha, Sabiri, Conti, Askildsen, Giovinco, Ferrari, Magnani, Ravaglia, Trimboli.

Allenatore: Marco Giampaolo.

JUVENTUS (4-4-2): Szceszny; Pellegrini, Rugani, de Ligt, Danilo; Rabiot, Arthur, Locatelli, Cuadrado; Kean, Morata.

A disposizione: De Sciglio, Vlahovic, Alex Sandro, Pinsoglio, Perin, Aké, Miretti, Stramaccioni.

Allenatore: Massimiliano Allegri.