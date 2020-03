Semplici: “Serie A play-off? Magari non si giocano, ci sono altre situazioni”

Semplici, ex allenatore della SPAL, è intervenuto in collegamento con “Radio Sportiva”. Nel suo discorso sulla Serie A, sospesa per il momento almeno fino al 3 aprile, ha trovato alcune problematiche relative allo svolgimento di play-off e play-out.

IPOTESI NON PERCORRIBILE? – La Serie A questa sera ha annunciato che vuole completare il campionato nei tempi previsti (vedi articolo). Fra le soluzioni per chiuderlo ci sono i play-off, che però non trovano il gradimento di Leonardo Semplici: «In questo momento credo che siano tutte ipotesi plausibili, però mi auguro che il campionato possa riprendere il suo cammino. Magari fra un mese, in una certa maniera, si possono non giocare i play-off, però questo lo decideranno le persone preposte. I play-off per lo scudetto e i play-out per la retrocessione metterebbero in campo anche altre situazioni di classifica, che per alcuni possono essere giuste e per altre no. Vedremo questo tipo di situazioni».