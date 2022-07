Semplici: «Serie A? Da tanto non si verificava un evento! Lukaku-Inter…»

La Serie A sta per ricominciare, ormai manca veramente pochissimo. Semplici, allenatore al momento senza panchina, fa il punto sull’Inter e sulle altre pretendenti allo scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva

NUOVA STAGIONE – Manca ormai pochissimo alla nuova stagione di Serie A. Leonardo Semplici fa il punto sulle pretendenti allo scudetto, Inter compresa: «Il tipo di mercato è importante, è da qualche tempo che non accadeva che tornassero dei grandi calciatori in Serie A e questo fa piacere per l’appeal del campionato. La Juventus ha fatto tre colpi importantissimi con Di Maria, Pogba e Bremer. È vero che è partito de Ligt ma lo hanno rimpiazzato nel migliore dei modi. Gli altri non stanno a guardare: all’Inter è tornato Lukaku e già secondo me era già la rosa più forte come organico. C’è il Milan che ha vinto lo scudetto e la Roma con Dybala. E poi c’è questo Napoli che al momento sembra dietro rispetto alle altre ma magari riusciranno a prendere calciatori per essere competitivi».