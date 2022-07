Semplici: «Lukaku può rifare la differenza all’Inter. Mette una qualità in più»

Semplici è convinto che Lukaku possa tornare ai fasti visti nel biennio 2019-2021 all’Inter, dopo l’annata non certo positiva al Chelsea. Questo il commento dell’allenatore a Sportitalia Mercato, anche sulla questione Skriniar.

I CAMBI – Leonardo Semplici parte dalla difesa per valutare l’Inter: «Credo che Nikola Milenkovic sia il giocatore più adatto per sostituire Milan Skriniar in caso di partenza, perché è un giocatore che ha la giusta esperienza, forte fisicamente e cresciuto in questi anni alla Fiorentina. Credo che sia pronto per giocare in una grande squadra come l’Inter. Romelu Lukaku può tornare quello di prima? Sì, perché ha caratteristiche che nel campionato italiano, se torna con la mentalità giusta, fanno la differenza. L’Inter era già la più forte dall’anno passato, col suo acquisto si rinforza ancora di più e mette una qualità importante per quanto riguarda la finalizzazione».