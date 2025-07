Semplici fiducioso: «Inter, può essere la stagione di Frattesi! Chivu innoverà»

Leonardo Semplici, ex tecnico della Sampdoria, ha spiegato il motivo alla base della volontà dell’Inter di Chivu di ingaggiare Ademola Lookman. Poi un commento su una possibile svolta per Davide Frattesi.

IL RAGIONAMENTO – Leonardo Semplici si è pronunciato dagli studi di Sky Sport sul mercato dell’Inter alla luce dell’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri. Il tecnico italiano ha innanzitutto concentrato la sua attenzione sul possibile trasferimento di Ademola Lookman a Milano, aggiungendo poi un commento sui piani del nuovo tecnico: «Credo che l’Inter ne abbia bisogno (di Lookman, ndr.), dati i tanti impegni che avrà nel corso dell’anno. Per un allenatore, a questo livello, avere tante frecce nell’arco è importante per riuscire a sfruttarne le qualità. Non sarà importante il modulo, quanto i principi da attuare. All’inizio Chivu si è calato nella situazione già vissuta dai calciatori, mentre in questo ritiro il tecnico rumeno cercherà di portare la sua proposta cambiando poi qualcosa».

Semplici su un calciatore che potrebbe essere rigenerato dall’arrivo di Chivu all’Inter!

L’ENDORSEMENT – Semplici ha poi proseguito elogiando un calciatore dell’Inter che potrebbe vedere esaltate le sue caratteristiche grazie al nuovo assetto di Chivu: «Per me Frattesi è molto forte, mi auguro che questa sia la sua annata. Chivu ha il vero termometro della squadra sott’occhio».