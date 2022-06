Semplici: «L’Inter per rosa era la favorita per lo Scudetto, mancato poco»

L’ex allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato della lotta Scudetto terminata appena un mese fa. Per l’ex tecnico, l’Inter era la squadra favorita per l’organico

ULTIMO ANNO − Semplici su Radio Marte è ritornato a parlare della lotta Scudetto: «Scudetto? Io credo che l’Inter fosse la favorita anche quest’anno per l’organico che aveva ed è mancata per poco. Credo vedendo il mercato delle cosiddette grandi, sarebbe importante per il Napoli non perdere Koulibaly. Vedendo l’Inter che non riusciva ad essere sopra le altre anche il Napoli poteva lottare fino in fondo, però è difficile giudicare cosa posso essere successo».