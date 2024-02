Semplici: «Inter, un grande vantaggio non solo di punti! Poi è lunga»

Semplici, ex allenatore fra le altre di SPAL e Cagliari, vede l’Inter favorita per vincere la Serie A. Il tecnico, intervenuto a Radio TV Serie A, trova i motivi per cui Inzaghi è davanti a tutti oltre ai punti.

L’ESTERNO – In attesa di tornare in panchina, Leonardo Semplici guarda la Serie A da fuori: «Il campionato è bello. Devo dire che anche domenica c’è stato un grande incontro, vinto meritatamente dall’Inter. Sicuramente in questo momento è la favorita per la vittoria finale, poi è chiaro che il campionato è lungo. L’Inter è favorita ma ha tanti impegni, secondo me la Juventus ha il vantaggio di poter gestire le partite e prepararle domenica dopo domenica. Ma è chiaro che l’Inter ha una partita da recuperare, anche se con una squadra forte come l’Atalanta. A quindici-sedici partite è chiaro che abbia un grande vantaggio, oltre che di punti anche psicologico perché sta facendo un campionato straordinario».