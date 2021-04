Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato a DAZN al termine del folle 4-3 contro il Parma maturato in pieno recupero (vedi articolo). Il tecnico rossoblù ritiene che, già dalla partita di domenica scorsa contro l’Inter, i suoi avessero dimostrato una crescita.

IN MIGLIORAMENTO – Per Leonardo Semplici da Inter-Cagliari di domenica scorsa è cambiato qualcosa nei suoi: «Le qualità le abbiamo. Secondo me non abbiamo sempre dimostrato nei novantacinque minuti delle gare la stessa continuità e la stessa determinazione che abbiamo avuto nelle ultime due gare, sia a Milano contro l’Inter sia oggi col Parma. L’equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva dobbiamo cercare di trovarlo. Non siamo legati a un modulo particolare».