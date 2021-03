Semedo: Â«Vidal all’Inter? Diversi problemi economici al BarcellonaÂ»

Semedo: «Vidal all’Inter? Diversi problemi economici al Barcellona»

Condividi questo articolo

Arturo Vidal

Nelson Semedo, ex Barcellona e attuale giocatore del Wolverhampton, ha parlato ai microfoni del The Telegraph dei problemi economici del Barcellona, che hanno permesso anche ad Arturo Vidal di lasciare la squadra direzione Inter.

PROBLEMI ECONOMICI – L’arrivo di Arturo Vidal all’Inter in estate è imputabile anche ai problemi economici del Barcellona. A rivelarlo Nelson Semedo, ex giocatore dei blaugrana e attualmente al Wolverhampton: «Nel calcio può succedere di tutto, ma mi ha sorpreso che mi abbiano lasciato partire. Quando sono tornato a Barcellona dalle vacanze ho parlato con la dirigenza e mi hanno spiegato che c’erano diversi problemi economici. Io ero uno di quelli che poteva andarsene e garantire una buona entrata alla società. Lo stesso è successo con altri giocatori, come Suarez, Rakitic e Vidal».

Fonte – The Telegraph