Selvaggi: «Barella tra mezzali più forti d’Europa. Affare Inter, merita fascia»

Franco Selvaggi, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: le sue dichiarazioni.

AFFARE – Queste le parole su TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto da parte di Franco Selvaggi, ex attaccante dell’Inter, sul centrocampista nerazzurro Nicolò Barella: «Ho sempre pensato che Barella fosse un grande giocatore, un centrocampista completo, una delle mezzali più forti d’Europa. È un punto fermo della Nazionale ed ha ancora molti margini di miglioramento. L’Inter ha fatto un affare acquistandolo. Sarà il punto fermo della Nazionale per molti anni. Merita la fascia da capitano perché ha carisma, non ha paura di niente ed è funzionale in tutte le fasi del gioco».