Sekine in vista dell’Inter: «Urawa Red Diamonds non vuole rimpianti!»

Takahiro Sekine ha indicato le speranze dell’Urawa Red Diamonds in vista del Mondiale per Club, competizione nella quale affronterà anche l’Inter ai gironi.

IL COMMENTO – Takahiro Sekine, capitano dell’Urawa Red Diamonds, ha concesso un’intervista al sito FIFA.com in merito al prossimo Mondiale per Club. Il calciatore nipponico, che sfiderà l’Inter ai gironi della competizione internazionale, si è così pronunciato sul punto: «Ho partecipato per la prima volta alla Coppa del Mondo per Club nel 2023, competizione che seguo fin da bambino, ed è stato come un sogno che si è avverato. Questa volta, il numero di club è di 32 unità e il torneo è cresciuto, per cui sono felice di potervi prendere parte. Probabilmente non avrò un’altra possibilità del genere nella mia carriera calcistica, per cui ho il desiderio di sfruttare al meglio questo torneo e non avere rimpianti».

Sekine e le emozioni in vista del Mondiale per Club: Inter e non solo per l’Urawa Red Diamonds

LE SENSAZIONI – Sekine ha poi proseguito guardando alla competizione da un punto di vista più ampio: «Questa sarà una buona opportunità per mostrare la forza della J-League. Il nostro obiettivo è di cogliere tale occasione con un forte senso di responsabilità. Credo che si tratterà di un’esperienza preziosa per la mia futura carriera calcistica».