Il segreto dell’Inter è la zona… Inzaghi: affiora un dato super – TS

Da zona Cesarini a zona Inzaghi, ossia quel frangente di gioco in cui l’Inter azzanna gli avversari e vince le partite. Spunta un dato esaltante.

SEGRETO – Se la zona Cesarini faceva riferimento agli ultimi minuti di partita, la zona Simone Inzaghi, invece, fa riferimento ad un frangente di gioco nevralgico: ossia quello che va dal primo al quindicesimo minuto del secondo tempo. Proprio in quel lasso di tempo, l’Inter azzanna gli avversari, cambia marcia e vince le partite. Spunta, infatti, un dato impressionante a tal proposito: la Beneamata ha realizzato 15 delle 56 marcature stagionali proprio nei primi quindici minuti di ripresa. Le ultime due marcature, in ordine cronologico, quelle di Denzel Dumfries, arrivate rispettivamente al quarto minuto e al quindicesimo di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana.

Inter, quanti gol ad inizio ripresa: tutti i marcatori della zona Inzaghi

QUANTI GOL! – La zona Inzaghi è dell’Inter si è manifestata in tutte le competizioni. In campionato è successo tre volte a Thuram, una contro il Torino quando andò in gol al 15′ di Inter-Torino 3-2 e due volte contro l’Atalanta, doppietta tra il 2′ e l’11 del secondo tempo. Un paio di volte pure a Lautaro Martinez, il 29 settembre contro l’Udinese raddoppiando al 2′ della ripresa e il 20 ottobre contro la Roma al minuto 15 sempre della ripresa. Lo stesso Arnautovic aveva segnato al 14’ il 2-0 di Inter-Stella Rossa (4-0) il primo ottobre. Nicolò Barella ci è riuscito in due occasioni. Con la Lazio al quarto della ripresa e contro il Parma al decimo. Quattro volte è successo a Denzel Dumfries, un gol con la Lazio e con la Juventus all’8′ del secondo tempo e poi la doppietta contro l’Atalanta in Supercoppa tra il 4′ e il 15′. Infine, al festival del gol in zona Inzaghi hanno partecipato pure Carlos Augusto (3′ in Inter-Como), Frattesi (5′ in Empoli-Inter) e Alessandro Bastoni (all’8′ di Cagliari-Inter).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini