Segna sempre Benzema! Il Real Madrid rischia la beffa finale ma vince

Real Madrid-Rayo Vallecano, partita di Liga, si è giocata questa sera allo stadio Santiago Bernabeu. Il match è stato vinto dalla squadra di Ancelotti con il punteggio di 2-1. Ancora decisivo Benzema.

ANCORA LUI – Il Real Madrid, dopo il successo in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (vedi articolo), ospita il Rayo Vallecano. Nella prima frazione di gioco le merengues mettono subito il match in discesa. Al 14′ Toni Kroos sblocca la partita con un forte destro dal centro dell’area su assist di Marco Asensio. Il raddoppio porta la firma dell’implacabile Karim Benzema e questo ormai non fa più notizia. Il bomber francese appoggia in rete un preciso cross di David Alaba al 38′. Nella ripresa gli ospiti la riaprono con un colpo di testa di Radamel Falcao al 76′. Il Rayo Vallecano sfiora il clamoroso pareggio nei minuti di recupero, ma un salvataggio sulla linea di Kroos grazia la squadra di Carlo Ancelotti. La sfida si chiude sul punteggio di 2-1. Il Real Madrid sale a 27 punti dopo 12 partite, in testa alla classifica.