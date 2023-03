Seferovic: «Benfica sta meglio dell’Inter. Abbiamo visto tutti…»

Haris Seferovic, attaccante del Celta Vigo, in prestito dal Benfica, ha parlato della squadra portoghese, avversaria dell’Inter ai quarti di finale di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Haris Seferovic, attaccante del Celta Vigo, in prestito dal Benfica, sulla squadra portoghese, avversaria dell’Inter ai quarti di finale di Champions League. «Credo che sia possibile per il Benfica arrivare alle semifinali o anche alla finale? Ora credo che possano passare alla semifinale e sognare la presenza in finale. Sono vicini, molto vicini, e da quello che so daranno tutto per arrivarci. Tutto è possibile. Ora affronteranno l’Inter, una buona squadra che non sta facendo un grande campionato in Serie A. Il Benfica sta meglio dell’Inter, infatti, abbiamo visto tutti le difficoltà che hanno avuto nella precedente qualificazione per eliminare il Porto… Credo nel Benfica, credo che passeranno l’Inter e credo che poi arriveranno in finale. Se andranno in finale, a Istanbul, sarò lì in panchina per sostenerli».

