Seedorf: “Inter-Juventus come Barcellona-Real Madrid! Derby con Milan…”

Condividi questo articolo

Inter-Juventus partita più sentita di Inter-Milan, parola di Seedorf. L’ex centrocampista, intervenuto ai microfoni di “90min.com”, paragona la sfida tra nerazzurri e bianconeri al Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni

RIVALITÀ – Inter-Juventus più sentita di Inter-Milan, così dichiara Clarence Seedord, protagonista in passato di entrambe le sfide: «Abbiamo vinto quella partita per 4-2 e il Bernabeu è esploso (in riferimento a Real Madrid-Barcellona, ndr). È stata una sensazione davvero fantastica. Ho provato una sensazione simile in Italia quando ero all’Inter e ho giocato contro la Juventus che è un derby simile a quello tra Barcellona e Real Madrid. Anche in quella circostanza è stato davvero fantastico. C’è una grande rivalità tra i 2 club, più forte di quella tra Milan e Juventus e anche di quella tra Milan e Inter. Milan-Inter è un derby, ma tra loro si chiamano ‘cugini’, quindi è un tipo di rivalità differente. Anche se è un derby molto importante e ovviamente molto sentito in città, è più simile a Real Madrid-Atletico e meno sentito di Barcellona-Real. Non so dirti esattamente quale sia la ragione, ma questa è stata la mia percezione».

Fonte: 90min.com