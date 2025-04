Seedorf: «Inter in Champions League si trasforma! Due gol evitabili»

L’Inter esce dalla sfida con il Barcellona con un buon pareggio (3-3) che lascia tutto aperto nella semifinale di ritorno in programma il prossimo 6 maggio a San Siro. Seedorf sottolinea a Prime Video come i nerazzurri potessero evitare almeno due gol di quelli subiti. Poi un elogio all’Inter europea

GOL EVITABILI – L’Inter pareggia 3-3 sul campo del Barcellona, lasciando la qualificazione apertissima in vista della semifinale di ritorno in programma il 6 maggio a Milano. Clarence Seedorf è convinto che i nerazzurri avrebbero potuto evitare almeno due gol: «Il vantaggio di giocare in casa è vincere la partita, il Barcellona non deve essere contento perché a Milano sarà dura. Nel primo tempo l’Inter era troppo bassa dopo il gol di Yamal e quando stai così basso con il talento di Yamal vai in difficoltà. Io spero che l’Inter abbia un po’ di rabbia perché almeno il secondo e il terzo gol lo poteva evitare. Sono stati poco attenti, sui tiri da fuori area hai Yamal e Raphinha quindi un po’ di attenzione in più ci voleva. Un po’ di sfortuna sul terzo gol ma forse Sommer poteva fare qualcosa in più».

EUROPEA – Seedorf si lancia poi in un elogio all’Inter europea: «L’Inter quando c’è la Champions League si trasforma e questa è una grande notizia, perché vuol dire che è consapevole. Tante volte è rimasta bassa nel primo tempo senza che il Barcellona la costringesse, nel secondo tempo andava sempre un po’ più su. L’Inter nel secondo tempo ha fatto delle giocate pulite, come si dovrebbe giocare contro questo Barcellona, ha giocato di prima con attaccanti pronti a inserirsi in area».