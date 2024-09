Seedorf: «Inter, il gioco è una certezza! Molto curioso di una cosa»

L’Inter scende in campo questa sera alle 21 all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola che finora in stagione ha sempre e solo vinto. Seedorf, come sempre presente nel pre-partita di Prime Video, parla del nuovo format della Champions League e delle certezze nerazzurre

NUOVO FORMAT – L’Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio nella nuova Champions League questa sera sul campo del Manchester City. Clarence Seedorf parla del nuovo format: «Io sono molto curioso dello sviluppo di questo nuovo format, il vecchio mi piaceva ma il cambiamento ci sta. Per gli allenatori è la sfida più grande perché non sai effettivamente come gestire un nuovo format. Sono curioso anche della gestione della squadra, dei giocatori: quando fare o non fare turnover. Sono assetti che dovremo capire mano a mano. Non è solo una gestione dei calciatori, c’è stato un Europeo e la Copa America, quindi è un anno molto delicato. Avere giocatori freschi è importante ed è ancora più importante che rispondano bene in campo».

Inter, la prima sfida di Champions League è contro il Manchester City: Seedorf ci crede

CERTEZZE – L’Inter di Inzaghi secondo Seedorf può contare sulle sue certezze: «L’Inter ormai ha raggiunto una certezza di gioco, si conoscono bene e sanno quello che vuole l’allenatore. Si trovano facilmente e in modo rapido e tecnico. Una squadra molto completa secondo me, sa difendere bene e quando ha palla fa un ottimo possesso. Ha molta qualità. Ha la capacità di fare male».