Seedorf: «Inter ha vinto all’italiana! Zielinski? Non è solo turnover»

L’Inter ha battuto l’Arsenal a San Siro, mantenendo la porta inviolata e salendo a +10 in classifica in Champions League. Seedorf parla della grande prova difensiva della squadra di Inzaghi e della scelta di affidarsi a Zielinski in mezzo: di seguito le sue riflessione a Prime Video

TATTICA ITALIANA – L‘Inter di Simone Inzaghi conquista il suo terzo trionfo in Champions League battendo l’Arsenal. Clarence Seedorf definisce la vittoria nerazzurra “all’italiana”: «L’Inter ha vinto all’italiana, a un certo punto ha buttato via la chiave e ha detto ‘da qui non si passa’. L’Arsenal oggi non poteva mai far gol. Merito dell’organizzazione in fase difensiva, poi con la palla all’inizio molto bene e nel secondo tempo qualche spunto ma in fase difensiva si è vista l’unione e la voglia di aiutarsi, anche da parte degli attaccanti. L’Inter ha sofferto perché non ha avuto possesso palla ma aveva comunque il controllo della situazione. Tanti cross e tanti calci d’angolo dell’Arsenal e quindi vuol dire che il possesso palla non conta ai fini del risultato finale, oggi è stata l’ennesima dimostrazione».

Inter, grandi risposte da parte di Zielinski: Seedorf ha un’idea precisa

NON SOLO ROTAZIONI – Seedorf non crede che Inzaghi punti su Piotr Zielinski sono ed unicamente per questione di turnover: «Come ho detto, l’allenatore conosce la situazione dei giocatori. Io non penso che lo faccia solo per dare minutaggio, penso che Zielinski sta bene e quindi lo mette dentro. C’è convinzione ed è un giocatore importante, non si chiama turnover. Ogni tanto parliamo come se fosse strano, ma le grandi squadre sono così, hanno calciatori importanti che possono sempre giocare. Questa volta Zielinski ha meritato di giocare».