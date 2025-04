Seedorf: «Inter favorita in Serie A e Champions League! Bravissima»

L’Inter ha staccato il pass per le semifinali di Champions League, dove affronterà il Barcellona. La squadra di Inzaghi ha rispedito a casa il Bayern Monaco di Kompany, che non può fare altro che contare gli assenti. Seedorf si complimenta con i nerazzurri, dandoli per favoriti in Europa. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista a Prime Video

NO SORPRESE – L’Inter di Simone Inzaghi approda nuovamente in semifinale di Champions League, seconda volta in tre anni. Secondo Clarence Seedorf, i nerazzurri hanno capito come affrontare le partite europee: «L’Inter è stata bravissima, il Bayern Monaco si è impegnato tanto, ha spinto per 90 minuti e ha dimostrato la capacità di venire qui e far sembrare che giocasse in casa, ma l’Inter è rimasta tranquilla. Non mi sorprende più l’Inter, per me è tra le più forti al mondo da un paio di anni. Lautaro Martinez? Naturale che la reazione arrivasse dal suo leader, che non si arrende mai, va proprio a cercare la palla. Calhanoglu ha messo una bella palla, il difensore non ha avuto tanto tempo di ragionare».

FAVORITI – Seedorf punta molto sull’esperienza accumulata da Lautaro e compagni: «L’Inter ha già giocato una finale, non dimentichiamolo. Io penso che la fiducia e l’autostima sia aumentata con quella finale lì. È una squadra che si aiuta, ha capito come vincere le partite, non puoi pretendere di fare una passeggiata in Europa nei quarti, devi lottare fino in fondo, aiutarti e l’Inter lo ha fatto benissimo. Io credo che l’Inter sia favorita in questa Champions League e in campionato, quindi può fare il triplete ma nelle finali non si sa mai cosa può accadere. Però sì, devono crederci».