Seedorf: «Inter, fase difensiva migliore! Non sarà una passeggiata»

Da ex nerazzurro, Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista della partita di domani tra Inter e Manchester City che varrà la UEFA Champions League. Secondo l’ex centrocampista olandese, non c’è una chiara favorita.

NESSUNA FAVORITA – Clarence Seedorf ha parlato così di Manchester City-Inter, finale di Champions League: «Ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Chi sa gestire meglio la parte emotiva, chi arriva con più equilibrio, può avere il vantaggio di gestire la partita come l’ha preparata. Io non vedo una favorita, è una partita che va giocata. L’Inter deve essere convinta e approcciarla come ha fatto per arrivare in finale. Ha qualità davanti e a centrocampo, difensori di ottimo livello. Tutto insieme dovrebbe fare la differenza. Tutti pensano che sarà una passeggiata per il Manchester City, ma per me dovranno sudare tanto per creare occasioni da gol. L’Inter ha una fase difensiva migliore».