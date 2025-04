Seedorf: «Inter consolidata, Inzaghi tra i migliori! Una cosa da dimostrare»

L’Inter è chiamata a rialzare la testa dopo una settimana difficilissima e tre sconfitte consecutive. Dovrà provare a farlo in Champions League, nella semifinale di andata sul campo del Barcellona, reduce invece dalla vittoria della Coppa del Re. Seedorf punta tantissimo sui nerazzurri: di seguito le sue riflessioni nel pre-match di Prime Video

CONSOLIDATI – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad una prova difficilissima con in palio la finale di Champions League. Clarence Seedorf parla della sfida al Barcellona e del ritorno di Marcus Thuram: «Thuram averlo in campo, quando hai la palla e quando non ce l’hai, vuol dire tanto. Uno che tiene la palla è fondamentale. Io penso che l’Inter sia una squadra consolidata, per me non devono dimostrare assolutamente di avere la capacità mentale di venire qui a giocare, sono tanti anni che bussano alla porta della Champions League. Oggi devono dimostrare tutti di poter dare quel qualcosa in più per superare il turno».

VALORIZZAZIONE – Seedorf ha parole di stima nei confronti del tecnico interista: «Inzaghi ormai come allenatore è consolidato tra i migliori in Europa, in quattro anni ha portato questa squadra sempre in alto in Champions League, forse il loro anno migliore è quando sono usciti prima. Inzaghi sa valorizzare i momenti e quando è quello più importante scegli i migliori».