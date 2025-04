Seedorf: «Inter compatta come nel 2010! Non si possono fare calcoli»

Inter e Bayern Monaco si affrontano a San Siro alle ore 21, nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Seedorf, opinionista su Prime Video, è convinto che entrambe le squadre debbano partire dallo 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni

L’ANDATA NON ESISTE – Inter e Bayern Monaco daranno vita alle ore 21 al secondo atto dei quarti di finale di Champions League dopo l’1-2 nerazzurro dell’andata. Secondo Clarence Seedorf, nessuno deve pensare all’andata: «Direi che entrambe le squadre devono giocare come se fosse 0-0, questa deve essere la mentalità, non puoi fare calcoli in questo torneo. Al Bayern Monaco non interessa se gioca in casa o fuori casa, non penso siamo preoccupati del risultato dell’andata ma l’Inter darà tutto per portare a casa la partita. L’accoglienza dei tifosi nerazzurri? Bellissimo essere accolti così dai tifosi, sono davvero belli questi momenti perché hai la certezza di avere i tifosi dietro di te sugli spalti. Speriamo di vederli anche dentro i fuochi d’artificio, conta più quello».

UN PUNTO IN COMUNE – Seedorf trova poi una similitudine tra l’Inter del 2010 e quella di Inzaghi: «Non penso che a livello di qualità possano essere messe a paragone, ma il punto in comune è la compattezza. La squadra che vedo oggi è solida e ha voglia di arrivare al risultato proprio come quella del 2010. L’attacco del Bayern Monaco? È una squadra potente da quel punto di vista lì, a livello difensivo non direi che è fragile, forse non è solida come l’Inter. Una squadra votata all’attacco, una squadra completa, poi se riescono a fare gol per primi si fa fatica».