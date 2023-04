Seedorf: «Inter-Benfica serve a calmare le acque. Dopo le liti più amici»

Seedorf interviene nel pre-partita di Inter-Benfica per analizzare alcuni punti della sfida di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore opinionista di Prime Video.

LA PARTITA GIUSTA – Clarence Seedorf parla nel pre-partita di Inter-Benfica. L’ex calciatore, opinionista di Prime Video, afferma: «Grande opportunità per l’Inter di fare il salto in semifinale. Per un motivo o per un altro i nerazzurri hanno qualcosa in più nella Champions League. In questo momento, in cui in campionato non sta andando bene, Inter-Benfica è una partita giusta per calmare le acque. La lite fra Onana e Brozovic? Noi calciatori conosciamo questi episodi, generalmente succedono tra quelli più vicini perché hanno questa confidenza. Sei aperto, onesto e sincero nel sentimento del momento ma non hai preoccupazioni perché sai che, poi, finisce lì. Anzi, dopo siamo più amici di prima. Inter-Benfica segna il destino di Inzaghi? Non sono a favore di mandar via gli allenatori dopo così pochi mesi. Abbiamo visto uscire il PSG prima dell’Inter, a questo punto credo che serva un po’ di rispetto per quello che uno riesce ad ottenere. Inzaghi sta comunque dimostrando che la squadra è competitiva, io ci andrei piano con queste cose.».