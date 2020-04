Se la Serie A non riprende ecco come...

Se la Serie A non riprende ecco come si decide per le coppe – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega come verrebbero decise le partecipanti alle competizioni Uefa nel caso in cui la Serie A non riprenda.

DATA LIMITE – Un mese di tempo per stabilire quale sarà il piano per concludere il campionato. Dopo l’esecutivo di giovedì l’Uefa ha inviato a tutte le federazioni una lettera per ufficializzare le decisioni prese e confermare una richiesta: entro il prossimo 25 maggio ogni nazione dovrà indicare la data, le modalità della ripresa e anche l’eventuale cambiamento di format.

VERDETTI PER LE COPPE – Tuttavia esiste ancora l’ipotesi che non si riprenda a giocare. E allora occorrerà stabilire come emettere i verdetti. All’Uefa basta sapere chi parteciperà a Champions League ed Europa League, ma pretende chiarimenti sulle modalità con cui verrà presa la decisione, che non può prescindere dai meriti sportivi. Come compilare le classifiche finali visto che non tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite? Le strade sono tre: la prima è considerare la media punti, a prescindere dalle gare disputate; la seconda cristallizzare la classifica alla 24esima giornata ovvero l’ultima disputata in contemporanea; la terza è di escludere il 25esimo turno, quello ancora da completare. Lo scudetto a meno di inversioni di rotta non verrà assegnato e la Juventus ha già fatto sapere di essere d’accordo con la scelta. Nessun dubbio per la qualificazione Champions: in qualunque scenario saranno Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Sicura anche la Roma in Europa League, mentre per gli altri due posti è tutto in bilico. Con la media punti toccherebbe a Napoli e Verona. Stoppando tutto alla giornata 24 subentrerebbe il Milan per la classifica avulsa con Verona e Parma, col Napoli che potrebbe rientrare grazie alla Coppa Italia. Nel terzo caso ancora dentro il Milan.