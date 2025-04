Scuffet: «Siamo ad una partita dall’Inter! Guardiamo davanti»

Simone Scuffet, oggi portiere titolare del Napoli contro il Bologna, non molla e su Dazn guarda solamente all’Inter per il finale di stagione.

DISTANZA – Simone Scuffet ha oggi salvato il Napoli contro il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. Il portiere che ha sostituito Alex Meret ha fatto alcune parate non proprio facili, tra cui l’ultima sul corner su cui Santiago Castro si è mangiato un gol già fatto. In questo momento l’Inter si trova a tre punti di vantaggio dalla squadra di Antonio Conte, ma il calendario non aiuta i nerazzurri sicuramente. Proprio Simone Scuffet ai microfoni di Dazn ha parlato così alla fine del match: «Oggi avremmo potuto raggiungere qualcosa in più, il punto ce lo portiamo a casa comunque. Rimaniamo a distanza di una partita dall’Inter, guadagniamo anche un punto sulle squadre dietro. Dobbiamo lavorare ancora e fare un ulteriore step per guardare davanti. Ovviamente la classifica la vediamo tutti in questo momento, siamo vicinissimi all’Inter e non si può non pensare di raggiungerlo. Dobbiamo fare uno step e dare tutto in tutte le partite, non dipende solo da noi. Dobbiamo guardare anche ciò che fanno i nostri avversari, noi lavoriamo e prendiamo spunto anche da queste partite»