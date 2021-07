Scudetto Serie A, l’Inter difende il titolo: per i bookmaker Juventus favorita – CdS

Serie A, per la vittoria finale dello scudetto Juventus ancora favorita secondo i bookmaker. L’Inter cercherà di difendere il titolo senza Antonio Conte e Achraf Hakimi.

SCUDETTO – Serie A, sarà una stagione interessante sotto il punto di vista della lotta scudetto. Oltre il ritorno di alcuni nomi illustri, tra gli altri, quello di José Mourinho, Maurizio Sarri e soprattutto Massimiliano Allegri, l’Inter – attualmente campione in carica -, dovrà difendere a tutti i costi lo scudetto. Dovrà farlo, però, senza due elementi importantissimo come Antonio Conte e Achraf Hakimi, ceduto al PSG. Secondo i bookmaker, la Juventus di Allegri torna ad essere la favorita in campionato a 2,15. Segue l’Inter a quota 3,25. Le inseguitrici sono distanti: Milan a 12, Atalanta e Napoli a 14, Roma a quota 16 e Lazio addirittura 41.

Fonte: Corriere dello Sport