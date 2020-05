Scudetto, Lotito le prova tutte: dieci milioni ai giocatori in caso di vittoria – CdS

La Lazio, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, mette a disposizione un premio di ben dieci milioni di euro in caso di vittoria dello scudetto, un “patto tricolore” tra il presidente Claudio Lotito e i giocatori della Lazio.

PREMIO SCUDETTO – Superpremio scudetto per i giocatori della Lazio in caso di vittoria dello scudetto, questa l’offerta di Claudio Lotito presentata lo scorso 18 maggio, durante la riunione svolta a Formello. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la cifra pattuita sarebbe di ben 10 milioni. Il premio sarà ratificato nel prossimo incontro fissato dopo il 3 giugno, subito dopo sarà depositato in Lega. I dieci milioni, in caso di vittoria finale dello scudetto, saranno divisi a tutti e 25 elementi della squadra, quindi une sborso di circa 400mila euro a giocatore. Per Simone Inzaghi il premio scudetto inserito nel contratto è di 500mila euro.

Fonte: Corriere dello Sport.