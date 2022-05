Scudetto, la Serie A prepara due premiazioni: ultima volta nel 2010 – TS

Domenica alle 18 andrà in scena l’ultima giornata di campionato, dove verrà assegnato lo scudetto. La Lega Serie A, scrive Tuttosport, sta allestendo due premiazioni, una a San Siro ed una al Mapei Stadium

ATTO FINALE – La Serie A si prepara al suo atto finale: domenica alle 18 infatti si giocheranno gli ultimi 90′ che assegneranno lo scudetto ad una fra Inter e Milan. Vista l’incertezza, la Lega Serie A, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbe allestendo due premiazioni, per essere pronta ad ogni evenienza: una a San Siro, in caso di vittoria dell’Inter ed una a Reggio Emilia, in caso di vittoria del Milan. L’ultima volta era accaduto nel 2010: quell’anno, a contendersi lo scudetto all’ultima giornata erano state l’Inter di Mourinho e la Roma di Ranieri. Vista la probabile vittoria dei rossoneri, a cui basta un punto per il titolo, al Mapei Stadium sarà presente il presidente di lega, Lorenzo Casini. A San Siro, invece, ci sarà Luigi De Siervo, l’AD della Lega.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi