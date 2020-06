Scudetto Inter, scommettitori ci credono: dati inattesi su Juventus e Lazio

L'”Osservatorio Eurobet” ha pubblicato i numeri delle scommesse per quanto riguarda la corsa per lo scudetto tra Juventus, Lazio e Inter

SCUDETTO – Secondo quanto riportato da “Adnkronos.com” che ha pubblicato il comunicato stampa dell'”Osservatorio Eurobet”, da quando è stata riaperta la quota per la sfida scudetto, cioè da un mese fa, si sono registrati i seguenti numeri. Il 50% degli scommettitori starebbe puntando sull’Inter, attualmente al terzo posto, come squadra vincente del campionato di Serie A. Il 32% sulla Lazio, ora in seconda piazza. Mentre solo l’11% sulla Juventus, in questo momento capolista.