Scudetto e ‘problema’ San Siro. Come verrà gestita ultima giornata? – CdS

L’Inter domani si gioca la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. I nerazzurri per un momento dovranno staccare dalla corsa scudetto anche se, per l’ultima giornata, spunta un problemino non da poco.

CORSA – L’Inter domani vuole alzare al cielo il secondo trofeo dell’anno. La finale di Coppa Italia contro la Juventus è un grande occasione per farlo e poi, una volta archiviata, si penserà alla corsa scudetto. Il Milan conduce sempre e questo potrebbe portare a un piccolo problema che riguarda l’eventuale festa scudetto. Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina infatti, all’ultima giornata si giocherà Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, ovvero nerazzurri in casa e rossoneri fuori. La Lega Serie A aveva ipotizzato di far giocare entrambe le partite il sabato alle 15 così da preparare poi San Siro per la festa il giorno dopo, la domenica. Ma questo non è possibile per un motivo: sabato in piazza Duomo a Milano c’è un concerto alla sera e dunque, per ordine pubblico, non si può far festeggiare lo scudetto in questa giornata. Il tutto è dunque rimandato alla domenica con le partite che verranno disputate con molta probabilità alle 15. E qui esce l’inghippo. Se a vincere lo scudetto sarà l’Inter, nessun problema, i tifosi sarebbero già a San Siro. Ma se dovesse trionfare il Milan e le probabilità sono alte visto che è primo e gli mancano 4 punti da conquistare, ci sarebbe da svuotare San Siro dai tifosi nerazzurri, farli defluire e poi far venire i tifosi del Milan. Insomma, non il massimo dal punto di vista dell’ordine pubblico. Ovviamente nessun problema se lo scudetto venisse assegnato alla prossima giornata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno