Scudetto a parte l’Inter di Conte ha due obiettivi nel finale, ecco quali – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che se lo scudetto sembra una chimera l’Inter di Conte ha comunque degli obiettivi da qui a fine campionato.

ALTRI TRAGUARDI – Davanti la Juventus sa solo vincere quindi credere allo scudetto non è facile. L’Inter però può trovare motivazioni in altri traguardi. Conte non vuole che la squadra si fermi e avere un obiettivo aiuta a stare tutti sulla corda. E considerare la stagione positiva.

QUALIFICAZIONE SERENA – Il primo è una qualificazione Champions più tranquilla delle ultime. Arrivata sempre all’ultima giornata con sfide per duri di cuore. Adesso per essere certi servono 12 punti in 9 incontri. Chiudere al terzo o secondo posto sarebbe un passo avanti.

QUOTA OTTANTA – Il secondo è quota 80 punti. Un Everest che l’Inter non è più riuscita a scalare dal 2009-2010, anno del triplete, quando chiuse a 82. Da allora solo due volte si è superata la soglia dei 70. Nel 2010-2011 con 76 e nel 2017-2018, 72. Per arrivare a 80 a Conte servono 16 punti. Compito non facile, ma neppure impossibile.